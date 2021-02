5 ( 7 )



« 50’Inside » du samedi 6 février 2021 : au sommaire ce soir. Ce soir, et comme chaque semaine, retrouvez Nikos Aliagas dès 17h50 sur TF1 pour vos deux magazines « 50’Inside l’actu » et « 50’Inside : le mag ». Pour les replay, vidéo streaming et autres extraits de l’émission rendez-vous sur la page dédiée de MYTF1.



Notez que c’est Marc Lavoine qui sera l’invité de la semaine. Le chanteur prépare une tournée intimiste piano / voix intitulée « Dans la peau » et sera également de retour ce soir dans l’un des fauteuils rouges de « The Voice ».

« 50’Inside » du samedi 6 février 2021

Dans les coulisses de Camping Paradis. Le temps d’un épisode toute l’équipe a posé ses valises à la montagne dans le cadre d’un épisode exceptionnel réalisé par Laurent Ournac. Après les plages de Martigues, direction les pistes de Morzine en Haute Savoie.



Dans la storie de la semaine, retour sur la chanson de Florent Pagny « Ma liberté de penser ». Une chanson coup de gueule qui a beaucoup fait jaser lors de sa sortie.

Vous en saurez également un peu plus sur le prince Edward et Sophie de Wessex, les nouvelles stars mises en avant par la reine Elizabeth II.

Ce sont les nouvelles stars mises en avant par la reine Elizabeth 👑

Mais connaissez-vous réellement le prince Edward et Sophie de Wessex et la raison de leur nouvelle notoriété ?

On vous explique tout dans notre reportage, aujourd'hui à 17h50 sur @TF1 #50MnInside pic.twitter.com/AHIL50AmoE — 50'inside (@50inside) February 6, 2021

Quant au portrait de la semaine il sera consacré à Grand Corps Malade. L’occasion d’en découvrir plus sur le plus célèbre des slammeurs français

Et dans « 50’Inside, le mag » escapade de rêve en Guadeloupe… ce coin de France où on aimerait tous être en ce moment. Enter mer turquoise, soleil et cascades dans une jungle luxuriante, évadez-vous avec Clémence Botino, Miss France 2020.

Après la Réunion le mois dernier, on vous emmène cette semaine en #Guadeloupe 😍

Que ce soit des cascades majestueuses, des plages de sable blanc ou de luxueuses villas, il y a dans ce petit coin des Caraïbes un air de paradis 💫

Rendez-vous samedi à 17h50 sur @TF1 📺 #50MnInside pic.twitter.com/uAey4MdnBW — 50'inside (@50inside) February 5, 2021

« 50’Inside l’actu » et « 50’Inside : le mag » c’est ce samedi soir dès 17h50 sur TF1.

