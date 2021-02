« Je voulais juste rentrer chez moi » : histoire et interprètes du téléfilm de France 2 ce soir

4.6 ( 14 )



« Je voulais juste rentrer chez moi » est un téléfilm d’Yves Rénier qui revient sur l’erreur judiciaire dont Patrick Dils a été victime. Il a déjà été diffusé avec succès en janvier 2018 sur France 2. Si vous ne l’avez pas vu, rendez-vous ce soir sur la chaîne dès 21h05 ou en avant-première puis replay sur France.TV



« Je voulais juste rentrer chez moi » : l’histoire

Le 28 septembre 1986, à Montigny-lès-Metz, deux enfants, Benoît Verstraete et Olivier Grainville, sont retrouvés morts. La police fait passer un interrogatoire à Patrick Dils, 16 ans, qui habitait non loin du lieux des faits. L’inspecteur chargé de l’enquête a besoin de résultat et pousse le jeune homme à avouer pour qu’il puisse rentrer chez lui. Il finit par avouer et à raconter les faits selon les élements qui se trouvaient autour de lui, dans le commissariat. Patrick Dils est incarceré. Ses parents croient en son innocence.

Casting

Et avec dans les rôles principaux : Mathilde Seigner, Thomas Mustin, Yves Rénier, Jean-Claude Leguay, Jean-Michel Lahmi, Steve Driesen, Xavier Martel, Philippe Resimont.

Le saviez-vous ?

Lors de sa première diffusion en clair, c’était en janvier 2018, cette ficton directement inspiré de « L’affaire Patrick Dils », une des plus célèbres erreurs judiciaires de la justice française, s’était imposée en tête des audiences en réunissant 3.90 millions de téléspectateurs pour 16.3% de part de marché.



« Je voulais juste rentrer chez moi » : la bande-annonce

Voici l’une des bandes-annonces de votre téléfilm….

