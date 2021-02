Open d’Australie : éliminé, Gaël Monfils pleure en conférence de presse (VIDEO)

4.7 ( 10 )



C’est une très mauvaise spirale pour le français Gaël Monfils depuis que la Covid-19 a fait son apparition il y a maintenant un an. En effet, joueur de tennis s’est encore une fois incliné cette nuit à Melbourne, éliminé au premier tour de l’Open d’Australie.



Gaël Monfils enchaîne les défaites et sa dernière victoire remonte à février 2020 à Dubaï, où le français était alors au meilleur de sa forme. Il avait alors battu Richard Gasquet avant de s’incliner face au numéro 1 mondial Novak Djokovic mais en s’offrant des balles de match.



Aujourd’hui en Australie, c’est un Gaël abattu qui s’est rendu en conférence de presse après sa défaite en 5 sets. Le français a parlé de « cauchemar » et s’est même mis à pleurer !

« Je joue mal, je n’arrive pas à servir, je n’arrive plus à faire un coup droit, je fais des fautes. Je suis six mètres derrière, je mets des bâches. Pas de confiance. Je suis honnête de vous dire que je n’ai pas de confiance. Je ne me sens pas bien, ça se voit. » a déclaré Monfils en conférence de presse.



« Je n’arrive pas à bien jouer. Je ne suis pas bien, tout simplement. Continuer à m’entraîner, continuer à croire et j’espère gagner un match, puis deux, puis la confiance reviendra. Mais là, c’est compliqué. (…) Je m’entraîne comme un boucher et ça ne passe pas. Quand le mec est à terre, faut pas le »shooter ». J’aimerais bien me relever et vous dire que ce cauchemar est fini, mais là je suis dedans » a-t-il poursuivi avant de finir en larmes.

VIDEO Gaël Monfils en larmes en conférence de presse

