Le sommaire et les reportages de « Sept à huit » du dimanche 14 février 2021. Ce soir, et comme chaque dimanche, retrouvez Harry Roselmack dès 17h15 sur TF1 pour les deux magazines d’information de la chaîne « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ».



Dans « 7 à 8 Life », ruée sur les Restos du Coeur. Étudiants, jeunes travailleurs… à cause de la pandémie, ils ont recours à l’aide alimentaire.

Et dans « 7 à 8 » en exclusivité l’un des rois du vaccin, Moderna. Son patron français, les secrets de son laboratoire, ses recherches contre les variants.

Une vie sans hiver et sans impôts à Dubaï. Un exil doré pour des restaurateurs , des influenceurs et des vacanciers français.



Quant au portrait de la semaine d’Audrey Crespo-Mara, il sera consacré cette semaine à l’actrice Hélène de Fougerolles. Pour la première fois elle parle de sa fille autiste de 17 ans.

En exclusivité, @HFougerolles parle de #Shana, sa fille unique, née autiste. Après le choc de l’annonce et au moins dix ans d’une culpabilité secrète, elle a appris à accepter la différence de son enfant. 📺 "Le Portrait de la Semaine" d'@audrey_crespo, dès 18h20 sur @TF1. pic.twitter.com/k7J8LHcTnq — Sept à Huit (@7a8) February 14, 2021

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 14 février 2021.

Pour les découvrir rendez-vous tout à l’heure à partir de 17h15 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application MYTF1.

