Audiences TV prime 13 février 2021 : « The Voice » leader devant « Les Mystères de la chorale »

Audiences TV prime 13 février 2021. Et de deux ! Seconde victoire consécutive hier soir pour la saison 10 de « The Voice » sur TF1. Nikos Aliagas, notre quatuor de coachs et les talents de la soirée se sont adjugés la première place des audiences en réunissant 5.89 millions de téléspectateurs pour 27.3% de part de marché.



Nouveau carton sur cibles avec 43% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans, 47% sur les 4-14 ans ou bien encore 51% sur les 15-34 ans.

#Audiences @TF1

Belles performances pour #TheVoice #Leadership sur les cibles principales :

📌 5,9M tvsp

✅ 43% PDA FRDA-50A

✅ 40% PDA 25-49A

✅ 47% PDA 4-14A

✅ 45,5% PDA 15-24A

✅ 51% PDA 15-34A

RDV Samedi pro pour la suite des auditions à l’aveugle sur @TF1 pic.twitter.com/cNftHC6w0c — TF1 Pro (@TF1Pro) February 14, 2021



Audiences TV prime 13 février 2021 : les autres chaînes

On retrouve ensuite France 3 avec son téléfilm inédit « Les Mystères de la chorale » avec Maud Baecker et Nicolas Marié. Verdict : 5.61 millions de téléspectateurs pour une part d’audience moyenne de 23.3%.

France 2 complète le podium avec la spéciale amour de l’émission de Laurent Ruquier « Les Grosses Têtes ». 2.28 millions s’en sont amusés, soit 10.4% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de samedi devant leur petit écran.

On retrouve ensuite France 5 avec son magazine « Echappées Belles ». Hier soir direction Saint-Malo devant 1.42 million de téléspectateurs (5.8% de pda).

Flop pour M6 avec le final explosif de « Stumptown ». À peine 1.39 million de fans et 5.7 % de pda pour la premier épisode d’une soirée qui en comptait 3.

