« L’embarras du choix » avec Alexandra Lamy et Arnaud Ducret : ce soir sur France 2. Alors que TF1 dégaine « Mon poussin » – un film inédit en clair – France 2 propose la rediffusion du film d’Eric Lavaine « L’embarras du choix ».



« L’embarras du choix » avec Alexandra Lamy Arnaud Ducret : l’histoire

Frites ou salade ? Amis ou amants ? Droite ou gauche ? La vie est jalonnée de petites et grandes décisions à prendre. LE problème de Juliette c’est qu’elle est totalement incapable de se décider sur quoi que ce soit. Alors, même à 40 ans, elle demande encore à son père et à ses deux meilleures amies de tout choisir pour elle. Lorsque sa vie amoureuse croise la route de Paul puis d’Etienne, aussi charmants et différents l’un que l’autre, forcément, le cœur de Juliette balance. Pour la première fois, personne ne pourra décider à sa place…

Le reste du casting

Aux côtés d’Alexandra Lamy et Arnaud Ducret, vous retrouverez : Jamie Bamber, Anne Marivin, Sabrina Ouazani, Lionnel Astier, Jérôme Commandeur, Arnaud Henriet, Benjamin Jungers, Young–Sou Cho, Elise Diamant, Xavier Alcan et Laure Hennequart.

Le saviez-vous ?

Diffusé pour la première fois en clair en septembre 2019 sur TF1, le film s’était imposé en tête des audiences en réunissant 3.62 millions de Français soit 17.7% du public présent devant son poste de télévision. Plus nette domination sur le public jeune et féminin…



Qu’en sera t-il ce soir en mode rediffusion sur France 2 ?

La bande-annonce officielle

Voici, pour ceux qui préfèrent les images, la bande-annonce officielle du film telle que diffusée dans les salles de cinéma.

« L’embarras du choix » avec Alexandra Lamy et Arnaud Ducret c’est ce soir dès 21h05 sur France 2 et France.TV (fonction direct).

