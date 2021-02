Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 5 mars 2021

4.9 ( 10 )



Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 5 mars 2021 – Le week-end s’achève et si vous avez hâte de savoir ce qui vous attend dans votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil », c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous en dit plus avec les derniers spoilers transmis par la chaîne pour les semaines du lundi 15 au 19 février 2021.



ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.



Et dans deux semaines, on peut vous dire que l’intrigue sera centrée sur Julien et Johanna, mais aussi sur Gérald et Yasmine. Et de son côté, Eliott sera au pied du mur… Réussira-t-il à s’en sortir ?

Lundi 1er mars 2021, épisode 591 : Tandis que Virgile ne prévoit pas de lâcher prise, les vieux démons qui dévorent Julien l’empêcheront-ils d’aller de l’avant ? De son côté, Eliott espère pouvoir compter sur un vieil ami…



Mardi 2 mars 2021, épisode 592 : Alors que Johanna s’expose à une brutale déconvenue, Dylan sait prodiguer de bons conseils en relations amoureuses. Quant à Anissa, elle va de surprises en surprises avec sa mère.

Mercredi 3 mars 2021, épisode 593 : Alors que Gérald est décidé à passer à la vitesse supérieure, Christophe, lui, ne peut s’empêcher de mettre en garde un ami contre une menace qu’il connaît bien.

Jeudi 4 mars 2021, épisode 594 : Alors qu’Eliott n’est pas près de se déclarer vaincu, une ancienne relation apporte un témoignage déterminant. De son côté, Johanna est-elle vraiment honnête ?

Vendredi 5 mars 2021, épisode 595 : Tandis qu’Eliott tente le tout pour le tout, Christophe joue les oiseux de mauvaise augure. Quant à Julien, s’il voit son horizon s’éclaircir, cette embellie est-elle faite pour durer ?

Un si grand soleil en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 15 au 19 février 2021 en cliquant ICI

du 22 au 26 février 2021 en cliquant ICI

