« L’enfant que je n’attendais pas » : histoire et casting de votre téléfilm de ce soir sur France 2 (rediffusion)

« L’enfant que je n’attendais pas » de Bruno Garcia est en mode rediffusion ce soir sur France 2 à partir de 21h05. Un téléfilm à voir ou à revoir également en avant-première puis replay sur France.TV



« L’enfant que je n’attendais pas » : l’histoire

Responsable marketing en pleine ascension professionnelle, mariée et mère d’une petite fille qui vient de fêter ses 7 ans, Johanna, 37 ans, est une femme à qui la vie sourit. Jusqu’à ce que tout bascule. En pleine nuit, dans un état d’inconscience totale, elle accouche d’un enfant qu’elle n’attendait pas. Dans un état second, incapable de gérer ce qui lui arrive, elle se débarrasse du nouveau-né. L’enfant est retrouvé vivant, et Johanna est accusée de tentative d’infanticide. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive et jure qu’elle ne se savait pas enceinte ! Son mari et ses proches sont tout aussi incrédules. Le diagnostic est brutal et incompréhensible : Johanna a fait un déni de grossesse. Jugée et rejetée par tous, Johanna va devoir répondre de son acte. Face à la justice, face à la société, face à sa famille et à son entourage, elle entame un parcours de résilience et de reconstruction, qui passe par la découverte du lien maternel avec cet enfant inattendu. Soutenue par son amie avocate et par une association, Johanna va se battre pour faire entendre sa voix mais aussi celles d’autres femmes qui ont vécu ce même phénomène : le déni de grossesse.

Casting : les interprètes

Alix Poisson, Bruno Solo, Macha Méril, Clarisse Lhoni-Botte, Farouk Bermouga, Florence Muller, Jacqueline Corado, Deborah Dulniau

Nouveau succès d’audience ?

Diffusé une première fois en mai 2019, ce téléfilm avait rencontré un beau succès d’audience réunissant 4.35 millions de téléspectateurs pour une part d’audience moyenne de 18.9% sur l’ensemble du public.



Vidéo : le making-off

Pour vous aider à patienter, voici le making-off de votre téléfilm

« L’enfant que je n’attendais pas » c’est ce soir dès 21h05 sur France 2.

