« Symphonie pour la vie » : les artistes du concert de France 3 ce soir au profit des Pièces jaunes

« Symphonie pour la vie » est un concert exceptionnel qui réunit près de 40 artiste réunis à l’Opéra-Comique au profit de l’opération « Pièces jaunes » organisée par la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France pour les enfants et les jeunes hospitalisés. Diffusion ce soir, mercredi 10 février 2021, dès 21h05 sur France 3 mais aussi en replay sur France.TV.



Cette soirée sera présentée par Anne-Elisabeth Lemoine et avec la présence exceptionnelle de Madame Brigitte Macron, présidente de la Fondation.

En 2020, pendant le confinement, des artistes se sont réunis autour d’un projet destiné à soutenir les hôpitaux et le personnel soignant dans une période difficile. En quelques semaines, ils ont enregistré ensemble un disque au profit de la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France. Cette initiative a immédiatement été soutenue par France Télévisions avec une soirée spéciale enregistrée au Théâtre du Châtelet et diffusée en prime time sur France 3. C’est ainsi qu’est né le premier concert Symphonie pour la vie.

Cet élan est toujours là. Et c’est pour appuyer l’opération « Pièces jaunes » organisée par la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France que ces artistes se donnent rendez-vous à l’Opéra Comique pour une nouvelle soirée exceptionnelle sur France 3.



Les chanteurs et musiciens, artistes majeurs de la musique classique, à l’origine de ce beau projet se retrouveront sur scène et seront rejoints par des artistes venus de l’univers de la variété.

Ils partageront le bonheur d’être ensemble et nous offriront des collaborations inédites pour un concert unique.

Le but de la soirée sera régulièrement rappelé, avec des appels aux dons et un rappel des actions de la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France pour les enfants et les jeunes hospitalisés.

Pièces jaunes : Depuis 1989, cette opération permet de financer des projets pour améliorer le quotidien des enfants et des adolescents hospitalisés. Elle se déroulera du 18 janvier au 5 février 2021, avec le soutien des artistes de Symphonie pour la vie

« Symphonie pour la vie » : artistes et invités de la soirée

Les artistes qui ont créé et soutenu le projet dès ses débuts seront bien sûr présents pour cette soirée en soutien à l’opération « Pièces jaunes ». On peut citer par exemple Gautier Capuçon, Hugues Borsarello, Yvan Cassar, Natalie Dessay, Patricia Petibon, Alexandre Tharaud, Thomas Enhco, Frank Braley, Jérôme Ducros, Nicolas Dautricourt, Nemanja Radulovic, Lise Bertaud ainsi que la Maîtrise de l’Opéra-Comique et l’Orchestre à l’école …

À leurs côtés, des artistes venus d’autres univers, soucieux comme eux de mettre leur talent au service des autres comme par exemple Matthieu Chedid, Ibrahim Maalouf, Jane Birkin, Pomme, Dorothée Gilbert, Dany Brillant, Thomas Dutronc…

#symphoniepourlavie

À propos de l’opération Pièces Jaunes

Depuis plus de 30 ans, l’opération Pièces Jaunes est le grand rendez-vous de la générosité de début d’année avec sa collecte emblématique et sa tirelire.

Pour améliorer la vie quotidienne des enfants, des adolescents et des jeunes adultes hospitalisés, la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, à travers l’opération Pièces Jaunes, subventionne chaque année de nombreux projets dans les hôpitaux publics français

Faire un don

Rendez-vous en ligne sur piecesjaunes.fr

Par SMS en envoyant DON au 92 111 (don de 5 € débité sur facture opérateur mobile – uniquement sur Bouygues Telecom, Orange et Free)

En flashant les QR codes présents dans les entreprises partenaires de l’opération.

