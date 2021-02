Richard Berry accusé d’inceste, Marilou Berry soutient sa cousine Coline

4.9 ( 7 )



Premier revers pour Richard Berry, accusé d’inceste par sa fille aînée Coline Berry. Rappelons que selon les informations de France Info, la fille de l’acteur a porté plainte le mois dernier contre Richard Berry et son ex belle-mère, la chanteuse américaine Jeane Manson, pour viols, agressions sexuelles et corruption de mineur.



Et alors que Richard Berry a choisi de tout rendre public en s’exprimant en story sur son compte du réseau social Instagram, sa nièce Marilou Berry s’est exprimée elle aussi et elle soutient Coline Berry.



L’actrice, actuellement à l’affiche de la série « Je te promets » sur TF1, a publié en story la phrase « Soutien à Coline Berry » en remerciant l’association « Nous toutes ».

Marilou Berry a ensuite reposté une photo avec sa cousine, Coline Berry. Elles apparaissent toutes les deux aux côtés de la mère de Marilou, Josiane Balasko.



Rappelons que Richard Berry a fermement démenti les accusations de sa fille (voir notre article).



