« Les comiques préférés des Français » du 20 février 2021 : ce soir classement 2021 (liste des humoristes)

« Les comiques préférés des Français » du 20 février 2021. Ce soir sur France 2 nouveau numéro de votre divertissement « Les comiques préférés des Français » avec Laurence Boccolini ! Rendez-vous 21h05 sur la chaîne et comme toujours sur France.TV.



Ce soir, et même si l’année ne fait que commencer, c’est une spéciale classement 2021 qui nous est proposée.

« Les comiques préférés des Français » du 20 février 2021 : humoristes et invités

Laurence BOCCOLINI dévoilera les noms de celles et ceux que vous avez plébiscités lors du grand sondage IFOP annuel. QUEL EST LE COMIQUE PREFERE DES FRANCAIS EN 2021 ?



Une soirée exceptionnelle qui sera l’occasion de retrouver Laurent GERRA pour son grand retour à la télévision, Muriel ROBIN qui à l’occasion de ses 30 ans de carrière reviendra sur quelques-uns de ses plus grands sketchs, mais également vos comiques préférés tels que :

Les BODIN’S, Anne ROUMANOFF, les CHEVALIERS DU FIEL, Elie SEMOUN, Christelle CHOLLET, Roland MAGDANE, Elisabeth BUFFET, Olivier DE BENOIST, Sandrine SARROCHE, Tony SAINT-LAURENT et beaucoup d’autres… L’émission sera aussi l’occasion de mettre en avant quelques-uns des coups de cœurs de l’année.

Pendant plus de deux heures, l’émission réunira sur scène et en images les plus grands comiques dans leurs meilleurs sketchs. Une émission 100% rire !

Et comme le veut la tradition le nom de l’humoriste N°1 sera dévoilé en fin d’émission.

Dérision, rire et bonne humeur seront les maitres mots de cette soirée de rire pour toute la famille ! Alors rendez-vous ce soir sur France 2 !

