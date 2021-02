« Les Grosses Têtes » du 13 février 2021 : les invités de Laurent Ruquier fêtent l’amour ce soir sur France 2

4.8 ( 6 )



« Les Grosses Têtes » du 13 février 2021. Saint Valentin oblige, Laurent Ruquier et ses Grosses Têtes vous convient ce soir à une émission placée sous le signe de l’amour ! Rendez-vous sur France 2 dès 21h05 ou en replay et streaming vidéo sur France.TV



« Les Grosses Têtes » du 13 février 2021 : les invités de Laurent Ruquier ce soir

« Qui aime bien, châtie bien », et c’est donc deux équipes de choc qui joueront à « je t’aime, moi non plus » en s’affrontant sur le terrain de la culture générale, avec, comme d’habitude, des questions, des jeux, et des happenings ! Les Grosses Têtes ne manqueront pas de séduire leurs invités, parmi lesquels

Hélène Ségara, Chimène Badi, Booder, Stéphane Plaza, ou encore Roberto Alagna, sans oublier l’invité mystère !



Les Grosses Têtes : Melha Bedia, Michèle Bernier, Valérie Mairesse, Caroline Diament, Chantal Ladesou, Franck Ferrand, Philippe Geluck, Bernard Mabille, Jeanfi Janssens, et pour la première fois Paul El Kharrat

Alors, à la veille de la Saint-Valentin, passez une soirée d’amour et d’humour avec Laurent Ruquier et ses « Grosses Têtes »

