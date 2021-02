« Les petits meurtres d’Agatha Christie » du 5 février : ce soir l’épisode « La chambre noire »

4.4 ( 8 )



« Les petits meurtres d’Agatha Christie » du 5 février 2021. Ce soir, et après le succès du premier épisode version 70’s, nouvel épisode inédit de la série culte de France 2.. Une série qui, comme vous le savez, se déroule désormais dans les années 70 avec de nouveaux personnages et un tout nouveau casting.



Rendez-vous dès 21h05 sur France 2 mais aussi en avant-première et replay sur France.TV

« Les petits meurtres d’Agatha Christie » du 5 février 2021 : l’histoire

Épisode 2 : La chambre noire »

Deux jeunes mannequins sont assassinées à quelques jours d’intervalle. Les premières pistes emmènent Gréco vers le magazine de mode FEMMES et son photographe sulfureux, John Devers, qui aime les très jeunes filles. Lorsqu’une troisième jeune modèle du magazine est assassinée, le Commissaire Divisionnaire met Gréco sur la touche et confie l’affaire à une star de la Crime parisienne. Vexée à mort, Gréco démissionne. Mais elle met un point d’honneur à trouver le meurtrier avant tout le monde. Elle mène l’enquête depuis sa chambre d’hôtel, avec ses deux adjoints Max et Rose en sous-marin au Commissariat.



Casting

Avec: Arthur Dupont (Max Beretta), Emilie Gavois-Kahn (Annie Greco), Chloé Chaudoye (Rose Bellecour), Benoit Moret (Jacques Blum), Quentin Baillot (Servan Legoff), Loïc Legendre (PVK), Aggy K Adams (Jane Malory), Jérôme Kircher(François Seban) …

Nouveau succès d’audience ?

La semaine dernière le premier numéro de cette nouvelle saison inédite a réalisé un vrai carton d’audience en réunissant 5.7 millions de téléspectateurs soit 24.6% du public présent devant son poste de télévision. En sera t-il de même ce soir ?

« Les petits meurtres d’Agatha Christie » c’est ce soir sur France 2 et France.TV

