« Mon poussin » : 3 choses à savoir sur le film de TF1 ce soir

« Mon poussin » est une comédie au combien sympathique qui devrait faire le plein de téléspectateurs ce soir sur TF1. Inédite en clair, et diffusée dans le cadre de « Ciné Dimanche », elle est signée Frédéric Forestier et met en scène Pierre-François Martin-Laval (Harold Pèletier), Isabelle Nanty (Cléa Pèletier) ou bien encore Thomas Solivérès (Vincent Pèletier).



Pour ne pas en louper une miette, rendez-vous dès 21h05 sur TF1 ou en live depuis tous vos appareils connectés via la fonction direct de MYTF1.

« Mon poussin » : l’histoire (résumé)

Vincent, 18 ans, connaît son premier chagrin d’amour. Sa petite amie Elina vient de le quitter et il ne s’en remet pas. C’est son premier amour, c’est la fin du monde ! Ses parents essaient de le réconforter mais rien n’y fait : Vincent est inconsolable. Il est temps pour eux de prendre les choses en main et vont tout tenter pour lui faire oublier cette fille. Ils tentent d’abord lui faire comprendre qu’Elina n’était pas si exceptionnelle.

3 choses à savoir sur votre film

– Frédéric Forestier n’a pas choisi Pierre-François Martin-Laval et Isabelle Nanty par hasard. C’est pour leur amitié et leur complicité qu’il a fait ce choix;



– Ayant beaucoup travaillé sur l’écriture, le réalisateur a confié n’avoir que très peu eu recours à l’improvisation sur ce tournage sauf sur la scène de l’affrontement dans la cuisine à la fin du film;

– Box-Office : échec au box-office avec seulement 330 377 spectateurs en salles. Dommage ce film méritait mieux.

Bande-annonce

Et on termine comme toujours avec les images… et la bande-annonce officielle de votre film.

« Mon poussin » une comédie sans prétention mais vous fera passer à coup sûr un excellent moment.

