Plus belle la vie : ce soir, l’état de Sacha se dégrade (résumé + vidéo épisode 4207 PBLV du 2 février 2021)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4207 du mardi 2 février 2021 – Alors qu’hier Sacha a perdu connaissance, ce soir son état de santé se dégrade dans votre série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie ». Et alors qu’il crache du sang, ni Victoire ni Gabriel ne savent de quoi Sacha souffre…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4207

Emma est complètement dépassée, elle décide de protéger sa sœur avant tout. L’alibi de Michel Boyer s’est confirmé. Les flics savent désormais que Camille a menti, ils décident de la bousculer un peu en la réinterrogeant. Eric demande à Camille de ne plus se placer en victime. Emma, qui a trop peur que sa sœur soit placée dans un hôpital psychiatrique, l’attrape et met fin à l’interrogatoire. De son côté, Baptiste fuite le nom de celle qui a été retenue en otage pendant tant d’années…



Estelle et Francesco manquent d’intimité à la coloc et voudraient déménager. Ils visitent une maison trop chère pour eux et sur le retour, ils sauvent Julia, une influenceuse qui s’apprête à se suicider en se filmant et en racontant qu’elle n’en peut plus de cette vie et de cette pression des réseaux sociaux…

L’état de Sacha est inquiétant et Riva n’a pas la moindre idée de ce qu’il a. Victoire décide de donner le dossier médical à Vidal…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4207 du 2 février

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

