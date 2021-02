4.5 ( 11 )



Annonces





« Surprise sur prise » du 27 février 2021 : invités, piégés et piégeurs de ce soir. Laury Thilleman, Donel Jack’sman et Tom Villa vous donnent rendez-vous ce soir dès 21h05 sur France 2 et sur France.TV pour l’émission culte de caméras cachées « Surprise sur prise ».



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





On retrouve ainsi Tom Villa dans le rôle historique de Marcel Beliveau. Avec son équipe et la complicité de célébrités, il a élaboré des scénarii « sur-mesure » toujours plus créatifs et ambitieux. Nous verrons comment ces surprises ont été imaginées et orchestrées.

« Surprise sur prise » du 27 février 2021 : invités, piégés et piégeurs de ce soir

La famille de Surprise Sur Prise s’agrandit avec des nouveaux piégeurs et piégés : vous découvrirez notamment



Annonces





– Cyril Féraud qui pense être en direct à la télévision, piégé par Faustine Bollaert avec la complicité d’Iris Mittenaere;

– Vianney piègé par Kendji Girac;

– Michel Cymes, l’arroseur arrosé, piégé par Bruno Solo et Stéphane Freiss;

– Jeff Panacloc et Gus qui ont réussi à refermer le piège sur Tom Villa lui-même.

Pour recueillir leurs impressions et nous faire partager leurs émotions, Laury Thilleman et Donel Jack’sman seront aux commandes de ce nouveau numéro.

Alors prêts pour une soirée pleine de surprise ? Si oui rendez-vous ce soir dès 21h05 sur France 2.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 11 Aucune note

Liens sponsorisés