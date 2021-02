« The Resident » saison 3 : à compter du 3 mars 2021 sur TF1

4.2 ( 10 )



« The Resident » saison 3. Ils vous manquaient ? Bonne nouvelle pour les fans ! La saison 3 de « The Resident » débarque sur TF1 à compter du mercredi 3 mars 2021 à raison de deux épisodes par semaine.



« The Resident » saison 3 : le premier épisode « Une vie en cendres

Premier épisode de cette nouvelle saison « Une vie en cendres ».

Nic n’arrive toujours pas à laisser partir sa sœur, Jessie. A l’hôpital, l’équipe et en particulier Mina s’inquiètent pour elle. Alors qu’elle accompagne son père à son suivi post-opératoire, une explosion retentit dans Chastain. Conrad est blessé ainsi qu’Annie, qui réparait l’accélérateur de protons et un garçon, un patient des urgences qui s’était enfui. L’enfant souffre d’une décapitation interne qui nécessite l’intervention du docteur Voss et Annie s’est pris de multiples éclats de métal au thorax et à l’abdomen. Mina et Austin l’opèrent, mais à son réveil, il s’avère qu’elle souffre d’un cancer métastasé. Elle est condamnée. Pendant ce temps, Bell doit convaincre le docteur Cain, un neurochirurgien renommé, de rejoindre Chastain. Mina tente de persuader Nic de relancer le dispensaire en s’appuyant sur le cas d’une femme dont la fille a failli mourir d’une pneumopathie parce qu’elle n’avait pas les moyens de la faire soigner.



La saison 3 de « The Resident », c’est à compter du mercredi 3 mars 2021 sur TF1 et en replay sur la page dédiée de MYTF1

