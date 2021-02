« Enfoirés 2021 » : le concert « À côté de vous » diffusé sur TF1 le 5 mars 2021

4.6 ( 11 )



« Enfoirés 2021 ». Même si le public n’a pas pu prendre au concert évènement des Enfoirés cette année, ce dernier a quand même eu lieu. Et il sera diffusé sur TF1 le vendredi 5 mars 2021 dès 21h05 sur TF1 et en streaming sur MYTF1.



« Enfoirés 2021 » : le concert « À côté de vous » diffusé le 5 mars 2021 sur TF1

Cette année, les Enfoirés retrouvent pour la quatrième fois Lyon et la Halle Tony Garnier, scène qu’ils n’avaient plus foulée depuis 2012, sans public, en raison de la situation sanitaire en France. Nous étions aux répétitions aux côtés de Sophie Bazou, responsable des Enfoirés au sein des Restos du Cœur, et d’Anne Marcassus, directrice artistique bénévole du spectacle depuis 1993. Elles lèvent le voile sur cette édition unique.

Cette année, 40 Enfoirés sont A côté de vous :



Ary Abittan, Kev Adams, Amir, Julien Arruti, Jean-Louis Aubert, Amel Bent, Black M, Tarek Boudali, Patrick Bruel, Carla Bruni, Nicolas Canteloup, Claudio Capéo, Sébastien Chabal, Patrick Fiori, Elodie Fontan, Marie-Agnès Gillot, Michael Jones, Claire Keim, Philippe Lacheau, Michèle Laroque, Nolwenn Leroy, Christophe Maé, Mimie Mathy, Kad Merad, Isabelle Nanty, Florent Pagny, Pierre Palmade, Lorie Pester, Alice Pol, Rébécca, Inès Reg, Slimane, Soprano, Alice Taglioni, Vianney, Vitaa, Christophe Willem, Michaël Youn, Zaz et Zazie.

Et surtout n’oubliez pas. Dès le lendemain de la diffusion sur TF1, le double CD et le DVD 2021 Les Enfoirés à côté de vous, avec l’intégralité du concert et de nombreux bonus, seront mis en vente au profit des Restos du Cœur. Chaque vente permettra à l’association de distribuer 17 repas. L’an dernier, le concert et les ventes de CD et DVD des Enfoirés ont permis de distribuer 15 millions de repas. Ils comptent sur vous !

POUR AIDER LES RESTAURANTS DU COEUR

Rendez-vous sur www.restosducoeur.org

ou adressez vos dons par courrier à l’adresse suivante :

Les Restaurants du Cœur 75515 Paris Cedex 15

