« This Is Us » du 25 février 2021. C’est parti pour la saison 4 de « This Is Us » la série originale dont s’est inspirée TF1 pour « Je te promets ». Rendez-vous dès 21h05 sur M6 mais en streaming vidéo det replay sur 6play.



« This Is Us » saison 4 : à quoi s’attendre ?

Après une fin de saison 3 riche en rebondissements pour les Pearson, cette nouvelle saison est axée sur la vie familiale de Kate et de Toby.

Devenus parents récemment, ils vont devoir faire face à une épreuve inattendue, liée à leur fils Jack, créant des tensions au sein de leur couple.

La vie sentimentale de Kévin va être également bousculée par une rencontre inattendue.



Randall et sa famille démarrent quant à eux leur nouvelle vie à Philadelphie, rapidement perturbée par l’anxiété de Randall qui réapparaît progressivement.

Mais surtout cette saison, le clan Pearson devra faire face aux problèmes de santé de Rebecca qui engendreront des conflits au sein de la famille.

« This Is Us » du 25 février 2021 : vos épisodes de ce soir

Saison 4 – épisode 1 : Destins croisés

Jack rencontre les parents de Rebecca, mais tout ne se passe pas aussi bien que prévu. Les destins de Cassidy, Malik et Jack se croisent avec la famille Pearson.

Saison 4 – épisode 2 : Nouvelle journée à la piscine

Jack et Rebecca emmènent les triplés à la piscine. Beth, Randall et leurs filles s’acclimatent à leur nouvelle vie à Philadelphie.

Saison 4 – épisode 3 : Perte de contrôle

Alors que Randall est confronté à un choix difficile, les autres Pearson essaient de trouver les meilleures solutions pour adapter la maison de Kate et Toby à la cécité de Jack. L’amitié entre Miguel et Jack se solidifie.

Débuts de la saison 4 de « This Is Us » ce soir sur M6.

