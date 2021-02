Audiences TV prime 24 février 2021 : « Doc » leader pour son final devant « Top Chef »

4.8 ( 6 )

Audiences TV prime 24 février 2021. Rapide coup d’oeil sur les audiences d’hier soir en première partie de soirée. Et c’est le final de la série de TF1 « Doc » qui s’est imposé en tête avec 3.88 millions de téléspectateurs et 18.4% de part de marché sur l’ensemble du public.



Audiences TV prime 24 février 2021 : les autres chaînes

M6 est deuxième avec le troisième épisode de la nouvelle saison de « Top Chef ». Et alors que c’est Mathieu Vande Velde qui a été éliminé hier soir, vous avez 3.34 millions à répondre à l’appel, soit 16.4% des téléspectateurs. Notez une place de leader sur le public jeune et féminin avec notamment 28% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.



Déception pour France 2 et sa série « La faute à Rousseau ». Après des débuts timides la semaine dernier, vous n’étiez plus que 2.55 millions de personnes à suivre les deux épisodes proposés hier soir (pda 11.4%).

On retrouve ensuite Arte avec le film de Mia Hansen-Løve « L’avenir ». Porté par Isabelle Huppert et André Marcon, il a pu compter sur 1.32 million de cinéphiles (5.7% de pda).

Et le flop du jour est pour France 3 avec la 28eème édition des Victoires de la musique classique. Une soirée présentée par Stéphane Bern et Marina Chiche mais qui n’a pas affolé les compteurs. À peine 1.08 million de mélonmanes et 5.5% de part de marché.

