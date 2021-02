4.5 ( 8 )



« Tropiques Criminels » du 26 février 2021. Après son début succès d’audience de la semaine dernière, votre série « Tropiques Criminels » est de retour ce soir pour deux épisodes inédits. Rendez-vous dès 21h05 sur France 2 ou en avant-première puis replay sur France.TV. Au programme de cette première soirée les épisodes « Fond Banane » et « Cap Chevalier ».



Et ils seront toujours emmenés par Sonia ROLLAND et Béatrice de la BOULAYE.

« Tropiques Criminels » du 26 février 2021 : vos deux épisodes de ce soir

Épisode 3 – Fond Banane

Élise Berthier est la première femme noire à diriger une rhumerie. Une nomination qui a fait beaucoup de bruit. Nombreux sont les hommes à ne pas l’accepter. Des masculinistes vont jusqu’à la menacer pour l’obliger à démissionner. Elise Berthier tient le coup… jusqu’à ce que son mari soit assassiné. Il était au volant de la voiture de sa femme. Celle-ci a été trafiquée. Était-elle visée ?



Épisode 4 – Cap Chevalier

Gynécologue, obstétricienne, Johanna Eckert se bat pour que les femmes puissent avorter dans de bonnes conditions. Elle se heurte à la pression des associations pro-vie qui infiltrent les services d’obstétrique pour faire jouer leur clause de conscience et rendre l’avortement de plus en plus difficile. Une véritable guerre où tous les moyens sont bons… Johanna Eckert trouve la mort alors qu’elle faisait du paddle. Les pro-vie seraient-ils à la manœuvre ?

Nouveau succès d’audience ?

La semaine dernière les deux premiers épisodes de cette nouvelle saison se sont imposés en tête des audiences en réunissant 4.38 millions de téléspectateurs pour 19.8% de part de marché.

#Audiences @France2tv #TropiquesCriminels Large leader hier soir avec le lancement de la saison 2

Avec @SoniaRolland @beadelaboulaye 🔸 Près 4,4 M de tvsp et 19,8 % de PdA 📺 à revoir sur france•tv

RV vendredi 26 février à 21h05 pour 2 épisodes inédits pic.twitter.com/RCwvZCgfaC — France2ServicePresse (@France2_Presse) February 20, 2021

Qu’en sera t-il cette semaine ?

