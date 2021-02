Un si grand soleil : Julien est mal, Sam effondrée, ce qui vous attend vendredi 26 février (épisode n°590 en avance)

5 ( 7 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes imaptient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 590 qui sera diffusé le vendredi 26 février, Julien ne va pas bien.



En effet, il se réveille en pleine nuit après avoir fait un cauchemar sur la mort de Hugues…



Julien culpabilise toujours et voit sa psy pour en parler. Elisabeth vient voir Julien chez L Cosmétiques pour lui parler de sa relation avec Johanna. Elle trouve un peu étrange qu’il sorte avec la nièce de son ex-compagnon… Julien la remet à sa place en lui rappelant que ça ne la regarde pas.

Mais le soir, quand Johanna appelle Julien pour l’inviter à dîner, celui-ci refuse…



De son côté, Eliott confronte sa mère, qui finit par lui avouer que c’est bien elle qui a remis les documents à Bernier pour faire tomber Alicia. Eliott est fou de rage et casse tout au bar ! Il demande à Eve de partir, elle réalise qu’elle a perdu son fils.

Florent est le nouvel avocat d’Alicia. Il obtient un parloir à Sam, qui va parler à sa mère. Alicia explique à sa fille qu’elle a réfléchi, elle pense qu’Eliott était en infiltration pour la faire tomber et que leur mariage faisait partie de son plan ! Sam est effondrée…

Rendez-vous vendredi 26 février à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

