Un si grand soleil : Eliott a les résultats du test, Elise et Bilal réconciliés, ce qui vous attend vendredi 12 février (épisode n°580 en avance)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient de le savoir, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 580 qui sera diffusé le vendredi 12 février, Eliott reçoit les résultats du test adn.



Et les résultats sont sans appel : Gaspard est bien le frère d’Eliott !



Eliott est perdu et décide finalement de révéler à Alicia que Croisille est une taupe de la police. Du coup, Alicia la joue fine et menace Croisille de le dénoncer pour fraude fiscale !… Becker pense qu’Alicia a été prévenue, il informe le procureur et lui explique qu’il doute d’Eliott…

Bernier demande à Justine de se renseigner sur Eliott… Elle informe alors Eve qu’Eliott est dans le collimateur du procureur et qu’il a désormais 10 jours pour faire tomber Alicia sinon il finira en prison.



De son côté, Alicia confirme à Eliott que Gaspard est bien son frère mais elle lui demande de ne rien dire.

Sofia, Elise et Bilal passent déjà chez le notaire pour valider l’adoption de Charlie par Sofia. Elise et Bilal se réconcilient, Elise s’excuse pour son comportement et affirme que Charlie est l’incarnation de leur amitié. Ils retrouvent ensuite Hafida, à qui Elise fait également une déclaration. Elle lui dit la considérer comme sa mère et Hafida lui répond qu’elle est la fille qu’elle aurait aimé avoir.

Sofia et Elise vont se marier dans deux mois, Sofia annonce la bonne nouvelle à Victor et Davia à la paillotte.

Rendez-vous vendredi 12 février à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

