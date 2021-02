Un si grand soleil en avance : Eve balance Eliott ! (résumé + vidéo épisode n°586 du 22 février 2021)

4.8 ( 12 )



Un si grand soleil du 22 février en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – C’est une grande décision que va prendre Eve ce soir dans votre série quotidienne « Un si grand soleil ». En effet, alors qu’Eliott prépare son départ avec Alicia, Sam et Gaspard, Eve ne l’entend pas de cette oreille et elle va prendre rendez-vous avec le procureur…



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

Un si grand soleil résumé de l’épisode 586

Déterminée à empêcher son fils de fuir en Asie avec Alicia et sa famille, Eve prend une décision lourde de conséquences. Elle se rend dans le bureau du procureur Bernier et balance Eliott ! Eve explique au procureur que son fils est tombé amoureux de Sam et qu’il a eu peur de la perdre. Elle affirme que c’est pour ça qu’il a renoncé à aider la police à faire tomber Alicia… Bernier s’en moque et affirme que la prison l’attend ! Eve n’a pas dit son dernier mot, elle dit qu’elle a un marché à lui proposer… Elle affirme avoir de quoi coincer Alicia et ses clients. Mais en échange, il doit oublier Eliott et ne pas lui dire qu’elle est venue le voir !



Et tandis que Gérald préfère cacher une partie de sa vie, Gaspard se comporte bizarrement au lycée. Pendant ce temps, une bonne et une mauvaise surprises attendent Yasmine.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 22 février

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

