Plus belle la vie : ce soir, Lucie est libre (résumé + vidéo épisode 4221 PBLV du 22 février 2021)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4221 du lundi 22 février 2021 – La semaine commence bien pour la petite Lucie ce soir dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». En effet, grâce à l’aide de Camille, Lucie réussit à se sauver et retrouve la liberté ! Au commissariat, elle raconte ce qu’elle a vécu…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.

Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4221

Pendant que Camille tient tête à Jacob, Lucie s’enfuit dans un champ. La fillette est sauvée par un agriculteur. Boher a du mal à garder espoir jusqu’à l’appel de Patrick. De son côté, Emma, ne connaissant pas le sort de Camille perd tout espoir. Au commissariat, procédure oblige, Cissé empêche Boher de voir sa fille. Lucie est interrogée par Friedman, les souvenirs de la gamine sont très flous mais elle affirme que c’est Camille qui l’a libérée…



Thomas et Barbara ont des problèmes de trésorerie et viennent demander de l’argent à César. Ce dernier décide d’attitrer des problèmes au bar du Mistral. Frémont trouve une souris et réussit à se faire payer son repas. Sophie comprend très vite de qui il s’agit…

Nathan se méprend et pense que le petit déjeuner préparé à la coloc est pour lui alors qu’il s’agit d’une scène pour I-Cocoon. Estelle et Francesco commencent à trouver leurs marques…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4221 du 22 février

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

