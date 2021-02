« Les 12 coups de midi » : Bruno signe son 12ème coup de maître, Daniel Levy invité, le « Tower Bridge » en indice de l’étoile mystérieuse !

4.9 ( 11 )



« Les 12 coups de midi » : Bruno est toujours le maître incontesté du jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann « Les Douze coups de midi diffusé du lundi au vendredi à 12 heures sur TF1 ». L’autre info du jour, c’est la venue de Daniel Levy sur la plateau de l’émission aujourd’hui; et enfin notez qu’un premier indice de l’étoile mystérieuse a été identifié par les internautes : il s’agit d’un pont fort célèbre à Londres, le « Tower Bridge ».



« Les 12 coups de midi » : Bruno signe un nouveau coup de maître

Et on commence par le nouveau coup de maître de Bruno. C’est le deuxième coup de maître consécutif pour notre sympathique maître de midi et le 12ème en 34 participations.

Aujourd’hui victoire à 10.000 euros dont 5.000 sont tombés dans sa cagnotte personnelle. L’autre moitié est venue gonfler le montant de la cagnotte spéciale « fête des mères » réservée aux téléspectateurs.

Le « Tower Bridge » premier indice de l’étoile mystérieuse

Et alors que personne ne sait pour l’instant qui se cache derrière l’étoile mystérieuse, un premier indice est apparu. Et il s’agirait selon les internautes du « Tower Bridge » de Londres, un pont basculant qui permet notamment le passage de la Tamise aux véhicules motorisés.



Qui se ne cache pas derrière l’étoile de midi ?

En attendant de nouveaux indices, notez les noms déjà proposés sans succès par Bruno :

Meghan Markle, Vanessa Paradis et Adèle.

Et sinon…

Sinon notez que Daniel Levy est venu sur le plateau de l’émission alors qu’un questionnaire lui était consacré.

Et parce qu’il y avait beaucoup d’ambiance ce midi, notez la chorégraphie de Rachel et… de Jean-Luc Reichmann.

Prochain rendez-vous avec « Les 12 coups de midi » demain dès 12 heures sur TF1 ou en replay sur MYTF1.

Bruno jouera pour une 35ème participation et débutera l’émission avec une bien jolie cagnotte d’un montant de 174.230 euros.

Bruno va t-il trouver l’étoile mystérieuse aussi rapidement que les deux précédentes ? Rappelons qu’il a trouvé les deux précédentes étoiles mystérieuses alors qu’il restait un nombre très important de cases : une cinquantaine de cases sur l’étoile de Pierre Niney et une vingtaine sur celle de Caroline Receveur.

Et parce que « jamais deux sans trois », va t-il nous épater cette fois encore ?

