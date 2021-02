Un si grand soleil : le mariage a lieu, Elsa de retour, ce qui vous attend jeudi 4 février (épisode n°574 en avance)

4.8 ( 6 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Vous êtes fan de la série « Un si grand soleil » et impatient d’en savoir plus sur le prochain épisode ? Si tel est le cas, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 574 qui sera diffusé le jeudi 4 février, c’est déjà le jour J du mariage d’Eliott et Sam !



En effet, entre ce mercredi et jeudi soir, la série nous fait un bon en avant d’un mois !



Résultat, ça fait un mois qu’Eliott a fait sa demande et il se marie avec Sam. Eve est inquiète pour son fils et pas ravie à l’idée qu’il se marie pour les mauvaises raisons… Eliott, qui a peur de finir en prison, affirme qu’il préfère porter une alliance que des menottes !

Eliott et Sam se disent oui devant leurs familles et amis, Alicia propose ensuite à Eliott de travailler avec elle…



De son côté, Elsa est encore une fois de retour ! Elle va voir Virgile, qui se prépare à se rendre au mariage. Il lui demande de se planquer en attendant son retour. Quant Elsa l’appelle, Manu ment une nouvelle fois à Camille et prétexte une urgence au travail pour la ramener chez sa mère…

Quant à Kira, elle continue de jouer à la jeune fille modèle mais ça fait déjà un mois qu’elle vole de l’argent à Claire et Florent. Et au lycée, elle dérape. Elle rend copie blanche pendant le cours de Sabine et quitte la classe en s’énervant… Elle risque l’exclusion mais Florent demande à son ex d’être clémente avec l’adolescente.

Rendez-vous jeudi 4 février à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

