Un si grand soleil : le mariage se prépare, Kira de retour, ce qui vous attend mercredi 3 février (épisode n°573 en avance)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer dans le feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte de le savoir, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 573 qui sera diffusé le mercredi 3 février, le mariage d’Eliott et Sam se prépare.



En effet, Alicia donne finalement sa bénédiction à sa fille et lui annonce qu’elle sera présente pour son mariage.



Eliott prévient Bernier, qui est ravi de son implication et promet d’être reconnaissant s’ils arrivent à faire tomber Alicia. Eliott annonce son mariage à Dylan et Charles, à qui ils demandent d’être ses témoins ! Quant à Eve, elle annonce la nouvelle à Virgile et finit par lui raconter la vérité… Virgile est inquiet mais promet de garder le silence.

Alicia et Eve se rencontrent pour parler du mariage. Elles s’avouent ne pas s’aimer mais conviennent de faire un effort pour Sam et Eliott.



De leur côté, Claire et Florent retrouvent Kira. L’adolescente s’installe chez eux, ils lui ont préparé une chambre et lui annoncent qu’elle est inscrite au lycée d’Enzo. Mais en réalité Kira cache bien son jeu… Elle appelle une amie pour lui dire que son plan marche comme prévu ! Elle compte être irréprochable afin de dépouiller sa famille d’accueil et partir pour Paris !

Rendez-vous mercredi 3 février à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 19 février 2021

