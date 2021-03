« 12 coups de midi » : nouvel indice sur l’étoile mystérieuse, le célibat de Bruno…

4.9 ( 9 )



« 12 coups de midi » : nouvel indice sur l’étoile mystérieuse. Pour les fans du de Jean-Luc Reichmann « Les douze coups de midi », il est temps de faire un petit point sur diverses questions que vous vous posez :



– Bruno a t-il été éliminé ?

– Quels sont les indices de l’étoile mystérieuse ?

– Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ?

On peut répondre à deux de ces questions. Pour la 3ème, le suspense reste entier.



« 12 coups de midi » : Bruno a t-il été éliminé ?

À cette question, on peut répondre par NON. Bruno est toujours en course même s’il n’a que très peu brillé aujourd’hui avec une petite victoire d’à peine 100 euros aujourd’hui. Seule la moitié de cette somme, à savoir 50 euros, est tombée dans son escarcelle.



Au total, et après 42 participations, Bruno est à la tête d’une cagnotte de 201.280 euros dont 135.300 euros de cash. Plutôt pas mal non ?

Quels sont les indices de l’étoile mystérieuse ?

La bonne nouvelle, et alors que nous n’avions qu’un seul indice jusqu’à présent, c’est qu’un deuxième indice est enfin apparu sur l’étoile de midi : un éléphant.



Nous avons donc deux indices désormais à notre disposition :

– Le pont « Tower Bridge » de Londres;

– un éléphant

Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » ?

Alors certes y’a bien un nom qui circule sur la toile, mais pour l’instant nous ne sommes absolument pas convaincu par les explications fournies. Du coup on préfère ne pas nous faire l’écho cette rumeur.

Sachez toutefois qu’il ne s’agit pas des personnalités suivantes : Meghan Markle, Vanessa Paradis, Adèle, Tony Parker, Nathalie Marquay-Pernaut, Kate Middleton, Florent Manaudou, Jean Rochefort, Nicolas Bedos, Dany Boon.

Et vous, vous avez une idée ?



Bruno célibataire, mais…

Aujourd’hui dans l’émission il a été question du célibat de Bruno qui reçoit de nombreuses sollicitations. Mais ne croyez pas que vous pourrez le séduire comme ça. Bruno a quelques exigences : élégance, politesse et au minium un petit « bonjour »… En clair Bruno demande juste un peu de respect.

Prochain rendez-vous avec « Les 12 coups de midi » demain, mercredi 3 mars 2021, dès 12 heures sur TF1 ou en replay sur MYTF1.

