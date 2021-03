5 ( 4 )



M6 expédie la saison 4 de « This Is Us » ! Face à des audiences décevantes pour ne pas dire catastrophiques, M6 a décidé d’expédier la saison 4 de « This Is Us ».



Au lieu de 3 épisodes inédits par semaine, la chaîne passer à la vitesse supérieure dès ce jeudi 4 mars 2021 avec 5 épisodes inédits à la suite.

M6 expédie la saison 4 de « This Is Us » dès ce jeudi 4 mars 2021

Voici la nouvelle programmation à compter de ce jeudi 4 mars 2021.

Jeudi 04 mars

21:05 – La force d’une décision (inédit)

21:55 – Repas de fête (inédit)

22:40 – Bienvenue au club (inédit)

23:25 – Dîner sans connivence (inédit)

00:20 – Mauvais timing (inédit)

01:00 – Vocation contrariée

01:45 – Jalousie fraternelle



Jeudi 11 mars

21:05 – Traditionnel Thanksgiving (inédit)

21:55 – Trop bien pour lui (inédit)

22:45 – Semaine d’enfer (1/3) (inédit)

23:30 – Semaine d’enfer (2/3) (inédit)

00:15 – Semaine d’enfer (3/3) (inédit)

01:05 – Traditions familiales

01:50 – Hallucinations

Jeudi 18 mars

21:05 – Souvenirs intemporels (inédit)

21:55 – Carpe diem (inédit)

22:40 – New York, New York, New York (inédit)

23:30 – Et si… (inédit)

00:15 – Destins croisés (2/2) (inédit)

01:00 – La magie de Noël

01:50 – Raison et sentiments

Retrouvez également votre série en streaming vidéo et replay sur 6PLAY .

