« Affaire conclue » du 23 mars 2021 : les invités du prime « Romantisme au château de Pierrefonds », ce soir sur France 2

« Affaire Conclue » du 23 mars 2021. Nouveau prime pour les équipes d’« Affaire Conclue » ce soir sur France 2. Un numéro spécial « Romantisme au château de Pierrefonds ».



Rendez-vous comme toujours dès 21h05 sur la chaîne ou en avant-première puis replay sur France.TV

« Affaire Conclue » du 23 mars 2021 : votre émission de ce soir

Quoi de plus romantique qu’un carnet de bal ? Une broche en perle et diamants qui a traversé les époques ?

Un magnifique bronze représentant une jeune fille en fleur, peut-être ? Certainement, un lit à baldaquin ? Pourquoi pas un tableau représentant une scène de répétition de danse à l’opéra Garnier ? Et si c’était plutôt les gants d’enfant de la princesse la plus connue au monde …Lady Di !



Tous ces délicats objets seront expertisés et vendus après des enchères passionnées lors de ce prime exceptionnel d’Affaire Conclue spécial Romantisme.

Pour s’imprégner de cette ambiance propre à l’exaltation des sentiments, les acheteurs et les experts seront costumés à la façon du milieu du 19ème siècle : jupons, crinolines et redingotes seront à l’honneur.

Sophie Davant et l’équipe d’Affaire Conclue, parées de leurs plus beaux atours, vont célébrer le romantisme dans le plus merveilleux des écrins : Le Château de Pierrefonds.

Bordant la forêt de Compiègne dans l’Oise, le château de Pierrefonds a été recréé de toutes pièces sur ordre de Napoléon III dans la seconde moitié du XIX siècle, par l’architecte Eugène Viollet-le-Duc qui restaura Notre Dame de Paris.

Ce château représente un moyen âge fantasmé comme si on avait brusquement abandonné le lieu, ou qu’il s’était figé dans le temps comme le château de la Belle au bois dormant.

C’est dans ce lieu d’exception, entre d’incroyables peintures et des sculptures monumentales que les enchères vont faire rage !

Mais l’équipe d’Affaire Conclue ne sera pas seule puisque de généreuses personnalités tenteront de vendre au meilleur prix des objets au profit d’associations qui leurs sont chères :

L’écrivain Daniel Picouly viendra vendre une machine à écrire au profit de l’association « Petits Princes » qui réalise les rêves des enfants et des adolescents gravement malades.

La chanteuse Natacha St Pier tentera de faire monter les enchères pour sa montre Cartier qu’elle vendra au profit de l’association « Petit Cœur de beurre » qui tente d’améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de cardiopathie congénitale et de leur famille.

Amandine Petit, Miss France 2021 va quant à elle se battre pour faire monter les enchères de son service à café représentant une scène galante pour récolter un maximum d’argent pour l’association qu’elle soutient aux cotés de 17 Miss France emblématiques : « Les Bonnes Fées ».

En présence des Experts : Harold Hessel, Enora Alix, Yves Costeric , Delphine Fremaux-Lejeune.

Et des Acheteurs : Caroline Margeridon, Julien Cohen, Damien Tison, Diane Chatelet, Johan Ledoux, Anne-Catherine Verwaerde, François Cases-Bardina.

Une évasion enchantée sous le signe du Romantisme demain soir sur @France2tv, avec des batailles intenses entre vos marchands préférés ! #AffaireConclue : Romantisme au Château de Pierrefonds, demain dès 21.05

Et juste après

Et dès 23h05, découvrze les enquêtes d’affaire conclue: « L’histoire du buste de Rodin »

Juste après ce prime exceptionnel, Sophie et Harold se lanceront dans une enquête incroyable sur les traces du « Buste de Suzon » d’Auguste Rodin, vendu sur le plateau d’Affaire conclue le 6 novembre 2018. Ce buste en bronze avait alors pulvérisé le record de vente d’un objet dans l’émission en étant vendu 7 100 euros.

Sophie et Harold vous feront découvrir l’histoire de cet objet d’exception signé du plus célèbre sculpteur français : Auguste Rodin à travers différents lieux et en rencontrant différents intervenants. Ils reviendront sur la vie de cette pièce, symbole de toute une époque et s’interrogeront sur l’impact qu’elle a eu sur l’artiste et sur ses œuvres.

Alors ce soir on regarde tous France 2. Une « Affaire conclue » ?

