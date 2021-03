Un si grand soleil : Johanna et Julien s’installent, Etienne s’attaque à Inès, ce qui vous attend jeudi 1er avril (épisode n°614 en avance)

5 ( 7 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre série France 2 Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir pluss, on peut déjà vous dire que dans l’épisode n°614 qui sera diffusé le jeudi 1er avril, Johanna et Julien vont avancer ensemble !



En effet, si Christophe n’a toujours pas tourné la page de son histoire avec Johanna, celle-ci remercie Ludo pour son soutien.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 16 avril 2021



Ludo souhaite à Johanna d’être heureuse avec Julien. Et alors que Julien est aux petits soins avec Johanna, il décide d’avancer et lui offre un double des clés de chez lui ! Julien et Johanna vont s’installer ensemble.



De son côté, Jules trouve qu’Inès ne passe pas assez de temps avec elle. L’adolescente a encore annulé un rendez-vous pour s’occuper de son collectif. Et dans le même temps, contre l’avis d’Enzo, Etienne décide de pirater le téléphone d’Inès !

Grâce à un mail frauduleux, Etienne réussit à installer un logiciel espion sur le téléphone d’Inès et accède à toutes ces données. Ils trouvent une vidéo de l’adolescente en sous-vêtements et décide de l’utiliser contre elle…

Rendez-vous jeudi 1er avril à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

