« Top Chef » du 24 mars 2021 : les épreuves, recettes et invité de ce soir

5 ( 4 )



Annonces





« Top Chef » du 24 mars 2021 : qui sera éliminé après l’épisode de ce soir ? Déjà le 7ème épisode de la nouvelle saison de TOP CHEF ce soir sur M6. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne et en replay et streaming vidéo sur 6PLAY.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Top Chef » du 24 mars 2021 : épreuves, recettes et invités de ce soir

Voici ce qui attend les 8 candidats encore en compétition…

L’épreuve de Glenn Viel : découvrir comment il a réalisé son assiette 3 étoiles.

Chef avant-gardiste, élu chef de l’année 2020 par ses pairs, plus jeune 3 étoiles de France, Glenn Viel est l’un des chefs les plus créatifs de sa génération. Obsédé par la recherche et l’innovation, le chef a décidé de lancer un défi aux candidats : tenter de reproduire à l’identique l’un de ses plats, carotte, ris de veau et sauce. Les candidats vont donc devoir essayer d’entrer dans la tête de ce chef plein d’imagination pour mener l’enquête afin de retrouver les secrets de fabrication de ce plat à l’apparence si simple ! Évidemment la tâche sera ardue et risque d’en laisser certains plus que perplexes ! Goût, texture, cuisson, derrière chaque élément de l’assiette se cache en réalité une technique innovante inventée par le chef lui-même ! Les candidats vont-ils être à la hauteur de ce défi et vont-ils réussir à décrypter la cuisine de ce chef triplement étoilé ?



Annonces





"On perd un temps fou à chercher"

Les candidats tentent de percer les secrets de la recette de Glenn Viel. Vont-ils y parvenir ? 🧐😥

📺 Réponse demain à 21.05 #TopChef pic.twitter.com/Ssz2VDWbDp — M6 (@M6) March 23, 2021

L’épreuve de Jacques et Régis Marcon : cuisiner le champignon dans un dessert Régis et Jacques Marcon, chefs 3 étoiles, sont les plus grands spécialistes mondiaux d’un produit : le champignon. Chef débordant de créativité, Régis a eu l’audace il y a 29 ans de cuisiner ce produit en version sucrée dans un dessert ! Depuis, père et fils ont fait leur renommée grâce à leurs iconiques desserts aux champignons et c’est sur ce thème, qu’ils maitrisent à la perfection, qu’ils vont demander aux candidats de les surprendre ! Et qui sait, s’ils sont séduits par une assiette sur cette épreuve, peut-être vont-ils découvrir la 40e version du dessert aux champignons digne de figurer à la carte de leur restaurant !

La dernière chance : le poireau. Les candidats qui ne se seront pas qualifiés au terme des deux épreuves se retrouveront sur la sellette ! Chaque chef de brigade sera alors confronté à un choix difficile : décider parmi les candidats de sa brigade sur la sellette qui ira en dernière chance.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note

Liens sponsorisés