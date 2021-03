5 ( 1 )



« France – Ukraine » : suivez le match en direct, live et streaming ce soir sur TF1 (score en temps réel et résultat final). Mais sur quelle chaîne et à quelle heure le match sera t-il diffusé ? Comment suivre le match en direct, live et streaming ? Comment suivre le score en temps réel ? On vous explique tout…



Champions du monde en titre, l’Équipe de France de football doit impérativement se qualifier pour défendre son titre lors de la Coupe du Monde 2022. Deux ans après avoir soulevé la Coupe du monde en Russie, les Bleus sont en route pour les qualifications de la Coupe du Monde 2022 qui aura lieu au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022.

Ce soir les hommes de Didier Deschamps disputeront un match déjà décisif face à l’Ukraine, leur challenger principal du groupe dans la course à la qualification.

« France – Ukraine » en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur TF1 dès 20h35. Coup d’envoi à 20h45 en direct du Stade de France.



Si vous n’êtes pas chez vous mais que vous êtes connectés, via un smartphone, une tablette ou tout autre écran, rendez-vous sur MTYTF1 (site et application) et choisissez la fonction DIRECT pour suivre la rencontre en live et streaming gratuit.

Pour plus d’images et de vidéos, rendez-vous sur la page dédiée de MYTF1.fr (Buts, replay intégral, extraits, meilleurs moments, etc…)

Suivez également le live score sur le site spécialisé Match en direct.fr

Score en temps réel

Sur notre site, retrouvez aussi le score en temps réel de cette rencontre et bien sûr le résultat final.

>>> France : 0

>>> Ukraine : 0

Vidéo

Mais avant le match, Paul Pogba a tenu à adresser un petit messages tous les supporters…

A la veille de France-Ukraine, @paulpogba évoque son amour du maillot bleu, le rassemblement de mars et adresse un message à tous les supporters 💙 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/DmFRCVzrTL — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 23, 2021

Et après ?

Les bleus devront ensuite affronter la Finlande, la Bosnie-Herzégovine, le Kazakhstan et conclure cette campagne de qualification à la première place de leur groupe pour se qualifier directement à ce Mondial.

A quelques semaines du début de l’Euro il s’agit du dernier rassemblement des Bleus avant l’annonce de la liste de Didier Deschamps et du début de la préparation de l’Equipe de France.

« France – Ukraine » à vivre en direct ce soir sur TF1, MYTF1 et Stars Actu

