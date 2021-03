Audiences TV prime jeudi 18 mars 2021 : carton pour « Gloria » sur TF1, gros flop pour « Nous sommes la génération 2021 » sur France 2

4.8 ( 6 )



Audiences TV prime jeudi 18 mars 2021. Hier soir, et sans grande surprise il faut bien le dire, c’est TF1 qui s’est imposée en tête des audiences avec sa nouvelle série évènement « Gloria » porté par Cécile Bois, Barbara Schulz et JoeyStarr.



Le premier épisode a ainsi convaincu 6.73 millions de personnes (28.8% de PDA) et le second 5,75 millions (30.9% de PDA).

Carton sur cibles avec notamment 28.7% de part de marché auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.



#Audiences @TF1

Carton plein pour la série #GLORIA

Très Largement Leader avec 6.7 M de tvsp. & de très belles PdA sur cibles (sur les 2 Ep.):

29 % sur les FRDA-50 ans

27 % sur les 15-24 ans

23 % sur les 15-34 ans Rdv jeudi prochain à 21h05 sur @TF1 et en replay sur @MyTf1 pic.twitter.com/UpSfuxwfOq — TF1 Pro (@TF1Pro) March 19, 2021

Audiences TV prime jeudi 18 mars 2021 : les autres chaînes

On retrouve ensuite France 3 avec le très beau film de Philippe Le Guay « Floride » avec Sandrine Kiberlain et Jean Rochefort. Il a été vu ou revu par 2 millions de cinéphiles soit 9.1 % de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de jeudi devant leur petit écran.

Et encore un beau succès pour Arte avec sa série « En Thérapie » d’Eric Toledano et Olivier Nakache. Dans le détail :

– 1er épisode 1,27 million de tlps (5,1%)

– 2è épisode 1,27 million de tlps (5,4%)

– 3è épisode 1,24 million de tlps (5,6%)

– 4è épisode 1,12 million de tlps (5,5%)

– 5è épisode 0,98 million de tlps (5,8%)

On retrouve ensuite France 5 et son documentaire « Les 300, la bataille des Thermopyles » suivi par 913.000 passionnés, soit 3.7% des téléspectateurs.

Flop pour France 2 et M6

Flop confirmé pour M6 avec « This is us ». Les deux premiers épisodes affichent 885.000 téléspectateurs et 3.9% de part d’audience.

Gros flop pour France 2 et son émission « Nous sommes la génération 2021 » . Présentée par Élice Lucet et Samuel Étienne, elle n’a suscité l’intérêt que de 559.000 personnes, soit 3% des téléspectateurs.

