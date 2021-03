« Les Chevaliers du Fiel : Les décoiffeuses » : ce soir en direct sur C8

5 ( 4 )



« Les Chevaliers du Fiel : Les décoiffeuses », un spectacle inédit et en direct, diffusé ce soir, vendredi 19 mars 2021, dès 21h15 sur C8 et/ou sur Mycanal.fr



Après les annonces de Jean Castex hier soir, vous avez probablement envie de vous changer les idées, de décompresser un peu. Alors rien ne vaut une bonne tranche de rire avec « Les Chevaliers du Fiel »…

« Les Chevaliers du Fiel : Les décoiffeuses » : présentation

Déclarés un temps «non essentiels», les salons de coiffure sont pourtant le centre du monde … Celui des Chevaliers du Fiel n’y coupe pas ! On s’y confie, on s’y lâche, on s’y révèle et on s’y marre !



Véronique la coiffeuse rock’n’roll et Gislaine la prof dépressive se racontent leurs vies, leurs amours et leurs envies.

C’est une cascade de rires et de délires avec une fin ébouriffante !

Ce shampoing de l’âme est conseillé à tout le monde !

« Les Chevaliers du Fiel évoquent leur spectacle

Il y a quelques jours Valérie Expert et Gilles Ganzmann ont reçu les Chevaliers du Fiel pour notamment évoque ce rendez-vous de ce soir sur C8

Pour une bonne dose d’humour et de rire, ÉRIC CARRIÈRE ET FRANCIS GINIBRE, alias les « Les Chevaliers du Fiel », vous donnent rendez-vous ce soir dès 21h15 sur C8.

