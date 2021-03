Audiences TV prime jeudi 25 mars 2021 : « Gloria » large leader devant « Le juge et l’assassin »

4.7 ( 12 )



Audiences TV prime jeudi 25 mars 2021. Hier soir large victoire de TF1 avec la suite de sa série évènement « Gloria ». Portés par Cécile Bois, Barbara Schulz, JoeyStarr, Nicole Calfan ou bien encore Mathieu Madenian, les deux épisodes d’hier soir ont réuni 5.86 millions de téléspectateurs pour une part d’audience moyenne de 28.5% sur l’ensemble du public.



Sans surprise domination sur cibles avec notamment 26% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables achats.

#Audiences @TF1 #Gloria solide leader hier soir avec 6.3M de tvsp pour l'épisode 3. ✅ 26% de pda FRDA-50a

✅ 24% de pda 15-24a

(moyenne des 2 épisodes) RDV jeudi prochain pour le final @TF1 et en replay @MYTF1 pic.twitter.com/jdgACrKMwt — TF1 Pro (@TF1Pro) March 26, 2021



Audiences TV prime jeudi 25 mars 2021 : les autres chaînes

On retrouve ensuite France 3 qui avait choisi de rendre hommage à Bertrand Tavernier en rediffusant le film « Le juge et l’assassin » avec Philippe Noiret, Michel Galabru et Jean-Claude Brialy. Il a été salué par 1.78 million de cinéphiles soit 8.5% des téléspectateurs.

En mode rediffusion le prime « Aventures sous les tropiques » de « Scènes de ménages » a de nouveau amusé 1.77 million de Français soit 8.4% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de jeudi devant leur petit écran.

Les sujets et reportages proposés hier soir par « Envoyé Spécial » sur France 2 se sont contentés pour leur part de 1.46 million de téléspectateurs et 6.7% de part de marché.

Deux autres chaînes au dessus du million de téléspectateurs hier soir. TMC tout d’abord avec le film en rediffusion « Ocean’s Eleven » (1.19 million de téléspectateurs, pda 5.8%) et France 5 et son documentaire « Le trésor du Rhône » (1.01 million de téléspectateurs, pda 4.3%).

