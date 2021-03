Ici tout commence du 26 mars : Charlène interroge Greg (résumé + vidéo épisode 105)

4.8 ( 13 )



Ici tout commence du 26 mars, résumé et vidéo de l’épisode 104 – Charlène est toujours sous le choc ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». En effet, hier soir, elle a vu les marques de coups sur le corps de Greg et elle est inquiète et essaie d’en savoir plus…



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Ici tout commence – résumé de l’épisode 105

Charlène essaie de revenir sur les blessures découvertes la veille sur le dos de Greg mais ce dernier refuse d’en parler. Elle part donc chercher conseil auprès de son amie Marta. Rose se confie à Antoine, elle soupçonne le chef Delobel de violences…

De son côté, Rose fait une découverte inquiétante qui conforte ses hypothèses. Et Claire est séduite par les sels de Jérémy. Une rivalité familiale est mise en cause. Quant à Marta, elle est accusée de tricherie.



Ici tout commence – vidéo premières minutes de l’épisode 105 du 26 mars

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

