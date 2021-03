« Balance ton post » du 4 mars 2021 : sommaire et invités de ce soir

4.4 ( 7 )



« Balance ton post » du 4 mars 2021 – Nouveau numéro inédit de « Balance ton post » ce soir dès 21h15 sur C8 et sur Mycanal.



« Balance ton post » du 4 mars 2021 : demandez le programme

Il sera une nouvelle fois question de la crise sanitaire et tout ce qui va avec : vaccination, couvre-feu, confinement…

Sommaire et invités

Presque qu’un an après l’annonce du premier confinement, et alors que l’échéance d’un « retour à la normale » se profile d’ici 4 à 6 semaines, le gouvernement a t il été à la hauteur ?



Pour en parler :

– Florian Philippot, Président du parti « Les Patriotes ». Il est très critique vis à vis du gouvernement et les mesures qui ont été prises pour lutter contre la Covid-19;

– Prisca THEVENOT, porte-parole de « La République en Marche ». Elle viendra défendre l’action du gouvernement depuis le début de la crise sanitaire;

– Martine Wonner, députée exclue de LREM et médecin. Elle a participé au doc controversé « Hold Up » et viendra également donner son avis sur l’action menée par le gouvernement;

– Mathias Wargon, médecin urgentiste. En première ligne depuis le début de la crise, il viendra témoigner de la situation dans les hôpitaux et débattre sur l’action du gouvernement pour lutter contre le virus !

« Balance ton post » c’est ce soir dès 21h15 sur C8 et sur Mycanal juste après « Touche pas à mon poste ».

