« Bosnie-Herzégovine / France » : suivez le match en match en direct, live et streaming sur M6 et 6PLAY (score en temps réel et résultat final

« Bosnie-Herzégovine / France » c’est ce soir sur M6. Après l’Ukraine et le Kazakhstan, l’Équipe de France affronte la Bosnie-Herzégovine à Sarajevo pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. L’objectif de ce match est simple : s’imposer afin d’espérer finir premier de la poule et se qualifier ainsi directement pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar ! Les Bleus de Didier Deschamps arriveront-ils à imposer leur jeu ?



« Bosnie-Herzégovine / France » : en direct, live et streaming sur M6 et 6PLAY

Pour ne pas louper une miette de cette rencontre évènement, rendez-vous dès 20h35 sur M6. Elle sera commentée en direct par Xavier Domergue et Robert Pirès. Tout au long de la retransmission, Carine Galli nous fera vivre le match sur le bord du terrain avec les interviews et les premières réactions des joueurs et du sélectionneur, Didier Deschamps.

La rencontre sera suivie à 22.45 de résumés et interviews exclusives.

Un match à suivre également en direct et en live streaming sur 6Play



Live score ou score en temps réel

Suivez le score en temps réel sur notre site :

Bosnie-Herzégovine : 0

France : 0

Face aux Bosniaques, l'@equipedefrance devra tout donner ! 🇫🇷🇧🇦 #BOSFRA

⚽ Mercredi à 20.35 en direct sur M6 pic.twitter.com/BrqbNLD1v5 — M6 (@M6) March 26, 2021

Score en temps réel et principales actions également sur Match en direct.Fr.

« Bosnie-Herzégovine / France » : la bande-annonce du match

Découvrez la bande-annonce de votre match…

Ce soir l’équipe de France va devoir tout donner…

