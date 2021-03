« Commandant Bäckström » du 21 mars 2021 : ce soir les 2 premiers épisodes sur France 3

4.6 ( 9 )



« Commandant Bäckström » du 21 mars 2021. Ce soir sur France 3 découvrez les deux premiers épisodes de la série suédoise « Commandant Bäckström ». Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en avant-première et replay sur france.TV



L’histoire d’Evert Bäckström

Vedette de la télévision suédoise, le commandant Evert Bäckström est un enquêteur brillant, autant admiré pour son esprit analytique que détesté pour son arrogance et son manque de scrupules. Lorsque son jeune voisin découvre un crâne humain percé par une balle sur une île déserte de l’archipel de Stockholm, Bäckström se retrouve face à l’enquête la plus complexe de sa carrière. En parallèle, une enquête très médiatisée sur le braquage d’un convoi de fonds et des querelles internes au commissariat viennent lui mettre des bâtons dans les roues…

« Commandant Bäckström » du 21 mars 2021 : les deux épisodes de ce soir

Episode 1

Edvin, un jeune scout, découvre un crâne sur une île frappée d’une mystérieuse malédiction. Parallèlement, un convoi de fonds fait l’objet d’un braquage. Le commandant Bäckström, star du petit écran, cherche à résoudre la première enquête, tandis que son bras droit, Ankan Carlsson, doit jongler entre les deux affaires…



Episode 2

L’enquête sur le crâne retrouvé sur l’île Ofärdsön s’avère plus ardue suite aux résultats des analyses ADN. L’arrivée d’Hannah Hwass, une ambitieuse procureure venue de la brigade financière et bien décidée à lui voler son enquête, ne facilite pas la tâche de Bäckström…

Interprètes, personnages

Dans les rôles principaux : Avec Kjell Bergqvist (Evert Bäckström), Agnes Lindström Bolmgren (Ankan Carlsson), Livia Millhagen (Hanna Hwass), Pekka Strang (Toivonen), Peshang Rad (Adam Olzzon), Filip Berg (Kristian Olsson), Malgorzata Pieczynska (Nadja Högberg), Rolf Lydahl (Peter Niemi), Elvis Stegmar (Edvin), Linus Wahlgren (Daniel Jonsson).

Le « Commandant Bäckström » débarque ce soir sur France 3.

