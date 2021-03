« En liberté » de Pierre Salvadori : ce soir sur France 2 (inédit)

4.4 ( 9 )

Le film « En liberté » de Pierre Salvadori est diffusé pour la première fois en clair ce soir sur France 2. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne ou en streaming via la fonction direct de France.TV.



Au casting notamment Adèle Haenel, Pio Marmaï, Vincent Elbaz ou bien encore Audrey Tautou.

« En liberté » de Pierre Salvadori : l’histoire

Yvonne est agente de police dans une ville côtière du sud de la France. Son mari Santi, récemment décédé, y a été chef de la police. Même disparu, il reste un héros, vénéré et acclamé…à tort. En effet, Yvonne découvre par hasard que Santi était un flic véreux. Et c’est aussi à cause de lui qu’Antoine, innocent, a pris huit ans de prison ! A la libération de ce dernier, Yvonne ne le lâchera pas et fera tout pour le réhabiliter. Projet périlleux auquel s’ajoutent les difficultés qu’éprouve Antoine à s’habituer à sa nouvelle vie d’homme libre. Turbulences en perspective !

La bande-annonce

Voici la bande-annonce officielle de votre film…



Le saviez-vous ?

– Particulièrement bien accueilli par la critique, ce film avait initialement pour titre « Remise de peine »;

– Le film a débarqué en salles avec plus d’un an de retard sur la date de sortie initiale;

– Malgré un bel accueil de la presse, il s’est contenté de 775.000 entrées en salles.

Deux salles, deux ambiances… Sur la chaîne d’en face, découvrez la première diffusion en clair du film « Aquaman » sur TF1.

