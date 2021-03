Demain nous appartient du 23 mars : Georges ne veut plus parler à Victoire (résumé + vidéo de l’épisode 888 en avance)

5 ( 8 )



Annonces





Demain nous appartient du 23 mars 2021, résumé en avance et vidéo de l’épisode 888 de DNA – C’est fini entre Victoire et Georges ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, après avoir appris la trahison de Victoire, Georges ne veut même plus lui parler et ignore ses messages…



Annonces



Annonces

Deux épisodess à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Annonces



Annonces



Annonces





Demain nous appartient – résumé de l’épisode 888

En colère et déçu que Victoire ait pu être complice de Lucie et Véry, Georges a quitté la coloc et ignore ses messages. Mona est remontée contre Victoire car elle se doute que la jeune femme a trahi son fils…

De son côté, Aurore, suspicieuse, décide de mettre le jeune médecin sur écoute. Alex confie à Clémentine que s’il a du mal à reprendre le sport, c’est parce qu’il se sent très affaibli depuis ses problèmes d’alcool. Judith découvre que Camille, la fille de Xavier, n’est autre que la célèbre influenceuse qu’elle suit depuis des mois sur les réseaux sociaux.



Annonces





Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 888 du 23 mars 2021

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

Liens sponsorisés