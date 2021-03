Ici tout commence du 23 mars : Greg ment-il pour protéger Lionel ? (résumé + vidéo épisode 102)

5 ( 5 )



Ici tout commence du 23 mars, résumé et vidéo de l’épisode 102 – Greg ment-il pour protéger Lionel ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence » ? C’est en tout cas ce que pensent ses parents, qui l’interroge une nouvelle fois sur son agression et le comportement violent de son ami…



Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1



Ici tout commence – résumé de l’épisode 102

Inquiets, les parents Delobel cherchent à comprendre l’animosité soudaine entre Lionel et leur fils. Greg a beau nié avoir été frappé par Lionel, ses parents sont sceptiques et pensent qu’il protège son ami. Face à Hortense et Célia, Eliott confie avoir embrassé Greg.

De son côté, Claire, confrontée aux rancœurs passées, préfère prendre ses distances. En cuisine, Mehdi se sent trahi et choisit de faire cavalier seul.



Ici tout commence – vidéo premières minutes de l’épisode 102 du 23 mars

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement en cliquant ici

Ici tout commence

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.

