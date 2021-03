Demain nous appartient du 29 mars : Marc et Lucie ont disparu (résumé + vidéo de l’épisode 892 en avance)

5 ( 7 )



Annonces





Demain nous appartient du 29 mars 2021, résumé en avance et vidéo de l’épisode 892 de DNA – La semaine commence et la police est activement à la recherche de Marc Véry et Lucie dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, ces deux là ont réussi à s’enfuir et ça met Martin et Aurore sous pression…



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Annonces



Annonces



Annonces





Demain nous appartient – résumé de l’épisode 892

La police est sous le choc de l’évasion de Véry. Martin et Aurore ne comprennent pas comment il a pu s’enfuir de l’hôpital sans être repéré par les caméras. De leur côté, Anna, Chloé et Marianne sont très angoissées de savoir que Véry est dans la nature…

Pendant ce temps là, Georges soupçonne Victoire d’avoir quelque chose à voir avec ce fiasco. Quand un inspecteur de l’hygiène arrive, c’est la panique au Little Spoon. Alex décide d’initier Clémentine à la culture de l’huître.



Annonces





Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 892 du 29 mars 2021

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

Liens sponsorisés