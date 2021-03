Un si grand soleil en avance : Cécile fait une découverte capitale (résumé + vidéo épisode n°611 du 29 mars 2021)

5 ( 9 )



Annonces





Un si grand soleil du 29 mars en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – La semaine commence et une reconstitution de la mort de Mickaël est organisée ce soir dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ! En effet, Cécile a fini par accepter la reconstitution demandée par Florent et elle permet de faire avancer l’enquête…



Annonces



Annonces

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et dès maintenant en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 16 avril 2021



Annonces



Annonces



Annonces





Un si grand soleil résumé de l’épisode 611

La reconstitution est organisée, en présence de Johanna. Elle fait mine d’avoir été au haras ce soir là et d’avoir retrouvé Mickaël mort dans les écuries… Alex les interrompt, il vient de retrouver la lettre d’adieux de Mickaël ! Florent et Johanna se regardent alors que Cécile lit la lettre à haute voix.



Annonces





De son côté, Laetitia pense que les choses vont trop loin. Quant à Enzo, il trouve du soutien auprès d’un ami, et Jules se sent délaissé.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 29 mars

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

Liens sponsorisés