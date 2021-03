Demain nous appartient spoiler : l’hôpital attaqué (VIDEO)

5 ( 4 )



Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance – Alors que victime d’une prise d’otages, William va être contraint d’opérer Marc Véry dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient », les choses vont dégénérer dans quelques jours…



En effet, alors que William et Marianne reparlent de Véry et de la prise d’otages, un individu casqué pénètre dans l’hôpital et lance des fumigènes !



Alors que William et Marianne échangent au sujet de l’affaire Véry, leur discussion est interrompue par une mystérieuse intrusion. Dissimulant son visage derrière un casque de moto, l’individu lance des fumigènes et déclenche l’alerte, provoquant la panique générale dans l’hôpital !

Demain nous appartient spoiler l’hôpital victime d’une attaque



▶ Pour rappel, si cette vidéo ne fonctionne pas, vous y avez également accès directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay et streaming sur MYTF1

