« S.W.A.T. » du 23 mars 2021 : vos deux épisodes inédits de ce soir (saison 4)

« S.W.A.T. » du 23 mars 2021. Avis aux fans du beau Shemar Moore et de toute l’équipe du « S.W.A.T. » ? Ce soir c’est la suite de la saison 4 inédite. Rendez-vous dès 21h05 sur TF1 puis en replay et streaming gratuit sur MYTF1.



« S.W.A.T. » du 23 mars 2021 : vos deux épisodes inédits de ce soir

« Rocco et son frère » : Leroy, l’ami d’enfance de Hondo, demande à ce dernier de plaider sa cause devant le juge en vue d’une libération anticipée. Hondo ne sait pas quoi faire et craint que cela remette en cause ses rapports avec Darryl. Dans le même temps, grâce aux informations d’un repenti, le S.W.A.T. s’attaque à une famille mafieuse, les Venuti.

Hondo retrouve son ami d'enfance Leroy avec lequel il règle ses comptes 😱

Sans Leroy, Hondo aurait certainement une vie TOTALEMENT différente… ⏰ #SWAT, ce soir à 21:05 ! pic.twitter.com/nizOL4HGRk — TF1 (@TF1) March 23, 2021



« Escorte à haut risque » : Après le décès de la chanteuse Rhodium, l’équipe de Hondo est chargée de protéger le cortège funéraire. Mais une menace pèse sur la cérémonie et un fusil est retrouvé caché dans un fourré, sur le passage du cortège. Un ancien membre des Blue Boys, un groupe extrémiste qui affiche son soutien aux forces de l’ordre à travers des actes malveillants, veut s’attaquer au public avec des grenades au phosphore blanc, hautement dangereuses. Pendant ce temps, Jim hésite à s’entraîner à fond pour le concours de l’ILT, sentant que Chris lui en veut de s’être inscrit à cette compétition. Quant à Hondo, il doit faire face à Leroy qui vient de sortir de prison et souhaite passer du temps avec son fils. Mais Hondo craint qu’il ne l’entraîne hors du droit chemin.

Ces deux inédits seront suivis de 3 rediffusions dès 22h50

« S.W.A.T. » c’est ce soir dès 21h05 sur TF1 et MYTF1.

