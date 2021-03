Un si grand soleil : Cécile protège Christophe, Enzo accusé, ce qui vous attend mercredi 24 mars (épisode n°608 en avance)

5 ( 3 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 608 qui sera diffusé le mercredi 24 mars, Florent informe Julien que Johanna a identifié la voiture comme étant celle de son ex-mari, Christophe.



Et tandis que Florent va parler à Clément Becker de la théorie de la vengeance de Christophe pour qu’il enquête de ce côté, Julien engage un détective privé pour en savoir plus sur l’ex-mari de Johanna.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu'au 9 avril 2021



De son côté, Christophe parle à Ludo au zoo et lui dit que Johanna ne pourra plus faire de mal à personne car elle va rester en prison pour longtemps…



Mais alors que Becker demande à Cécile de pouvoir poursuivre l’enquête, la juge décide de clore l’affaire car elle n’a aucun doute sur la culpabilité de Johanna !

Au lycée, le tag anti féministes fait parler et Enzo est accusé ! Inès a du mal à croire Enzo capable de faire ça, tout comme sa mère qui prend sa défense. Plus personne ne parle à Enzo, totalement isolé. Quand Sabine informe son fils de ce qui se dit au lycée, ce dernier lui assure n’avoir rien fait. Il pense que c’est un coup d’Anissa et Billie pour l’éloigner d’Inès. Et Etienne continue d’influencer Enzo avec son collectif contre les femmes…

Rendez-vous mercredi 24 mars à 20h45 sur France 2 pour découvrir ce nouvel épisode inédit de « Un si grand soleil ».

