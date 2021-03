Demain nous appartient spoiler : Marc gravement malade (VIDEO)

5 ( 4 )



Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance – Marc Véry souffre depuis déjà plusieurs jours dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Et dans quelques jours, Victoire va poser un diagnostique…



Marc est très malade et il risque de mourir s’il ne se fait pas opérer rapidement !



En plus de la douleur qui le terrasse, les yeux de Marc Véry ont commencé à jaunir. Il s’agit de complications dues à une lithiase biliaire. Si on ne lui retire pas sa vésicule, il risque d’y passer pour de bon ! Lucie implore son amie d’opérer Véry mais Victoire ne s’en sent pas capable.

Demain nous appartient spoiler Marc Véry gravement malade



